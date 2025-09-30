Хилари Дъф показа най-веселият маникюр за есента

Хилари Дъф май смята, че скучните маникюри са толкова вчерашни, както се пее в една нейна любима песен - "So Yesterday".

38-годишната актриса присъства на събитие от Седмицата на модата в Милано и впечатли с визията си. Тя позира по червена тениска и сатенена пола в ментово зелено, която е с цепка и дълга до колената.

С опушени сенки в кафяво бе, с устни в розово-кафяво и пусната коса на вълни. Но най-силно впечатление направи с маникюра си.

Вижда се, че всеки от ноктите на Хилари е лакиран в два изпъкващи цвята.

Например, един нокът съчетава зелено и оранжево. Друг бяло и сребристо. Трети - лилаво и зелено. Виждат се още нюанси на червеното, синьото и т.н.

Определено можем да кажем, че този шарен маникюр стои много весело - особено през есента, сезон, който хората свързват с меланхолия и приглушени, земни тонове.

