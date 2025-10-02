Лий Райън стана баща за шести път!

Лий Райън стана татко за шести път!

Съпругата му Верити Перис го дари с момиче. Щастливата новина беше съобщена в TikTok акаунта на групата Blue, от която певецът е част.

"Поздравления за Лий и Верити - за появата на тяхното красиво, здраво момиченце. С обич, Дънкан, Антъни и Саймън", гласи текстът към видеото, на което е показана Верити с бебето.

Това е четвъртото общо дете на Лий и Верити Перис. Изпълнителят има общо шест деца.

Все още не се съобщава какво име носи момиченцето.

