"Реквием за една мръсница" – история за дрога, предателства и красивата, обречена Лили

Националната телевизия Bulgaria ON AIR продължава своя културен марш с кампанията „Великото ни телевизионно наследство“ - на 6 октомври от 20:15 часа ще излъчи един от емблематичните български телевизионни филми – „Реквием за една мръсница“ (1976). Втората част на филма зрителите ще видят на 7 октомври от 20 часа.

Режисиран от Милен Гетов по сценарий на Богомил Райнов, филмът се нарежда сред класическите заглавия на българското телевизионно кино. Продукцията е по едноименния роман на Райнов и проследява съдбата на разузнавача Емил Боев (в ролята Коста Цонев), който се изправя срещу нова мисия в разгара на Студената война. В центъра на действието е и трагичната история на младото момиче Лили (Сашка Братанова), въвлечена в мрежа от предателства, интриги и наркотрафик.

Разузнавачът Емил Боев се завръща в България след неуспешна мисия в Копенхаген. Поставената му задача е свързана с наблюдението над Хенри Томас - резидент на ЦРУ в страната. Проследявайки го, Боев разбира, че Боян, син на негов убит колега и приятел, е свързан с Томас и му доставя секретни сведения, свързани с търговските отношения на България и СИВ. Цената на предателството зависи от дози морфин.

Това е стимулът за тези млади хора, за които и предателството е средство за набавяне на желаната отрова. Боян е включен в плана за действие на българското контраразузнаване. Имат ли право служителите на реда да рискуват живота на това момче? В името на бъдещето те решават отговорът да бъде „да“. Обръчът около чуждата агентура се стеснява, но и съдбата на младите наркомани е решена – те трябва да бъдат ликвидирани като ненужни свидетели, получавайки последната доза наркотик, която е смъртоносна. Емил Боев и Боян се досещат за този вариант, но когато пристигат на една поляна на Витоша, за някои вече е късно. След Апостол – едно от момчетата – смъртоносната игла се забива в ръката на Лили – момичето, влюбено в Боян, „мръсницата“, която не намира сили да се пребори със себе си. Чуждият резидент е заловен. По същото време започва погребението на Лили. Край гроба почти няма хора. Дошли са Боев и Боян, за да положат цветя и изслушат „реквиема“. Двамата негласно си обещават да не допуснат някога това да се повтори.

„Реквием за една мръсница“ впечатлява с напрежение, психологическа дълбочина и силен актьорски състав, включващ още Йосиф Сърчаджиев, Доротея Тончева, Росица Данаилова. Сюжетът поставя морални и екзистенциални въпроси, които продължават да вълнуват зрителите и днес.

„С тази инициатива ние припомняме най-силните заглавия от златния фонд на българската телевизия – филми и сериали, които са оформили културната памет на поколения зрители“, коментира Николина Димитрова, програмен директор на Bulgaria ON AIR.