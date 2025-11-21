Събитието „Жени в Холивуд“ събра най-ярките дами на киното

В края на всяка година имаме късмета да наблюдаваме звездно събитие след звездно събитие. От галавечери за благотворителни цели, премиери на филми и сериали до ежегодни обобщаващи церемонии, почитащи най-добрите мъже и жени в развлекателния бизнес за последните 12 месеца.

След като видяхме червения килим на „Мъже на годината“ на списание GQ, съвсем резонно бе да обърнем внимание и на дамите. Събитието „Жени в Холивуд“ на списание ELLE всяка година чества най-ярките дами на филмовото изкуство. Тази година церемонията бе особено вълнуваща с цели 10 носителки на едноименната награда.

Сред удостоените дами бяха Дженифър Анистън, Джеси Бъкли, Тейяна Тейлор, Роуз Бърн, Рената Рейнсве, Чейс Инфинити, Емили Блънт, Джейми Лоунсън, Унми Мосаку и Хейли Стайнфелд. Всички те са добре запознати със спечелването на награди, чупенето на рекорди и преодоляването на граници. И освен успехите си в боксофиса, носителите на наградата задават и нов стил в облеклото. От съблазнителни шикозни рокли до свръхелегантни костюми, техните визии на червения килим съчетават онази енергия, която определя една съвременна холивудска икона.

На 17 ноември, в хотел „Четири сезона“ в Лос Анджелис, към наградените дами се присъединиха техни колеги, които бяха също толкова стилни. Освен женска красота, на червения килим станахме свидетели и на мъжка елегантност от Дуейн Джонсън, Райън Куглър и много други.

Източник: Tialoto.bg