Събитието „Жени в Холивуд“ събра най-ярките дами на киното

От Дженифър Анистън до Емили Блънт – вижте най-добре облечените дами

21.11.2025 | 22:10 ч. 0
Снимка: Getty Images

В края на всяка година имаме късмета да наблюдаваме звездно събитие след звездно събитие. От галавечери за благотворителни цели, премиери на филми и сериали до ежегодни обобщаващи церемонии, почитащи най-добрите мъже и жени в развлекателния бизнес за последните 12 месеца.

След като видяхме червения килим на „Мъже на годината“ на списание GQ, съвсем резонно бе да обърнем внимание и на дамите. Събитието „Жени в Холивуд“ на списание ELLE всяка година чества най-ярките дами на филмовото изкуство. Тази година церемонията бе особено вълнуваща с цели 10 носителки на едноименната награда. 

Сред удостоените дами бяха Дженифър Анистън, Джеси Бъкли, Тейяна Тейлор, Роуз Бърн, Рената Рейнсве, Чейс Инфинити, Емили Блънт, Джейми Лоунсън, Унми Мосаку и Хейли Стайнфелд. Всички те са добре запознати със спечелването на награди, чупенето на рекорди и преодоляването на граници. И освен успехите си в боксофиса, носителите на наградата задават и нов стил в облеклото. От съблазнителни шикозни рокли до свръхелегантни костюми, техните визии на червения килим съчетават онази енергия, която определя една съвременна холивудска икона. 

На 17 ноември, в хотел „Четири сезона“ в Лос Анджелис, към наградените дами се присъединиха техни колеги, които бяха също толкова стилни. Освен женска красота, на червения килим станахме свидетели и на мъжка елегантност от Дуейн Джонсън, Райън Куглър и много други. 

Жените на Холивуд
