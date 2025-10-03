Лютеницата няма шанс – топъл хляб от Kaufland превзема трапезите

Чува ли се пращенето на чушкопека от двора или терасата? Мърморят ли съседите, че мирише на печени чушки? Значи официално сме влезли в есента! А какво е есен без топъл хляб, лютеница, кьопоолу и семейна драма кой ще отхапе първата коричка?

В отговор на необходимостта от първокачествен прясно изпечен хляб за домашните разядки, тази година Kaufland Пекарна вдига нивото с още по-богат асортимент и седмични изкушения, на които трудно се устоява. Под веселяшкото мото „Сладко. Слено. Вкусно. Проверено.“ най-голямата верига превръща печивата си в нещо като арт изложба, само че не за гледане, а за ядене.

И ако си мислите, че хлябът е просто хляб – грешите. Данните показват, че през последната година клиентите са глътнали близо 3 000 000. хляба от пекарната на Kaufland. Да, правилно прочетохте – три милиона! Това си е като да нахраниш половин България на седянка! И не, не става дума само за белия селски – нашенецът все по-често взима протеинов, със семена или със закваска. Причината е ясна – над 30 от изделията носят престижния сертификат TÜV Nord, а други 18 – Clean Label, което значи: без излишни добавки, без номера – само истинска хрупкаща коричка.

Ако хлябът е звездата на трапезата, то баницата е царицата на закуските. Българинът си я обича в класическата ѝ версия, с извара или със спанак – и я грабва още топла от пекарната. А през есента – внимание – влизат в играта и тиквените, сливовите и ябълковите печива, които сякаш сами скачат в пазарската количка.

И какво е животът без малко сладко? 1,5 милиона понички са изчезнали от рафтовете на Kaufland за година – донъти с плодов пълнеж, шоколадова глазура или модерния „кронът“ (кръстоска между поничка и кроасан). Казано просто – сладко без граници!

Така че – изкарайте буркана с лютеница, намажете дебело филията, отхапете с наслада и си пуснете някой хит на DARA, докато Стоичков ви намигва от екрана. Есента официално започна – и мирише на топъл хляб!