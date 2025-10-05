Мъск тренира бойни изкуства с робот

Американският предприемач Илон Мъск показа хуманоидния робот Optimu на Tesla, докато тренира бойни изкуства, предава РИА Новости.

"Optimus учи кунг-фу“, написа Мъск в социалната медийна платформа X, публикувайки кадри на робота, практикуващ кунг-фу с треньор.

В края на май Мъск публикува видеоклип на Optimus, изпълняващ основни домакински задачи: изхвърляне на боклука, метене, прахосмукиране, готвене и дърпане на завесите. По това време предприемачът нарече проекта "най-амбициозният продукт, създаван някога“. Преди това той беше демонстрирал способността на робота да се движи по неравен терен с помощта на невронна мрежа и да танцува.

Миналата година Теѕlа пpeдcтaви "Орtіmuѕ Gеn 2" - нoвo пoĸoлeниe xyмaнoидeн poбoт, ĸoйтo тpябвa дa мoжe дa изпълнявa зaдaчи, пocтaвeни oт хора.