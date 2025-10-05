IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Мъск тренира бойни изкуства с робот

Optimus изхвърля боклука, мете и готви

05.10.2025 | 14:04 ч. 15
Снимка Х

Снимка Х

Американският предприемач Илон Мъск показа хуманоидния робот Optimu на Tesla, докато тренира бойни изкуства, предава РИА Новости.

"Optimus учи кунг-фу“, написа Мъск в социалната медийна платформа X, публикувайки кадри на робота, практикуващ кунг-фу с треньор.

В края на май Мъск публикува видеоклип на Optimus, изпълняващ основни домакински задачи: изхвърляне на боклука, метене, прахосмукиране, готвене и дърпане на завесите. По това време предприемачът нарече проекта "най-амбициозният продукт, създаван някога“. Преди това той беше демонстрирал способността на робота да се движи по неравен терен с помощта на невронна мрежа и да танцува.

Миналата година Теѕlа пpeдcтaви "Орtіmuѕ Gеn 2" - нoвo пoĸoлeниe xyмaнoидeн poбoт, ĸoйтo тpябвa дa мoжe дa изпълнявa зaдaчи, пocтaвeни oт хора. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мъск робот конг фу готви мете
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem