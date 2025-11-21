Джеф Безос и Лорън Санчес с ключови роли на предстоящата "Мет Гала"

Джеф Безос и Лорън Санчес Безос ще бъдат сред ключовите лица зад кулисите на "Мет Гала 2026" (Met Gala 2026). Темата за следващата година ще бъде „Costume Art“, потвърждава Vogue.

В понеделник, на 17 ноември, двамата бяха обявени като основните дарители, които ще финансират събитието през 2026 година. Saint Laurent и Condé Nast също ще подкрепят инициативата, която ще отбележи новата изложба в Metropolitan Museum of Art в Ню Йорк.

"Мет Гала 2026" ще бъде първото издание под ръководството на новия главен редактор на Vogue — Клои Мали, която наскоро наследи Анна Уинтур след 37 години начело на изданието.

Изложбата „Costume Art“ в музея ще бъде открита на 10 май 2026 г. и ще продължи до 10 януари 2027 г., съобщава списанието. "Мет Гала" традиционно набира средства за Costume Institute към музея.

55-годишната Санчес Безос и 61-годишният Безос присъстваха за първи път на събитието заедно през 2024 г., когато дрескодът беше „The Garden of Time“, вдъхновен от едноименния разказ на Дж. Г. Балард. Тогавашната изложба носеше името „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“.

На този червен килим Санчес Безос беше с рокля по поръчка на Oscar de la Renta с флорална пола, напомняща на „разбито стъкло“. Дизайнът черпеше вдъхновение от емблематичното стъкло на Луис Комфорт Тифани, уточнява Vogue. Основателят на Amazon беше до нея в класически черен смокинг с папийонка.

Новината за връзката между Безос и Санчес се появи през януари 2019 г., приблизително по същото време, когато основателят на Blue Origin обяви развода си с Макензи Скот след 25 години брак. Тогава и Санчес Безос се развеждаше със съпруга си от 13 години Патрик Уайтсел.

Двамата така и не разкриха как са се запознали, но източници казват пред People, че първоначално са започнали да работят заедно по различни проекти и „постепенно“ са развили романтични чувства.

Следващото издание на "Мет Гала" ще се проведе на 4 май 2026 година.