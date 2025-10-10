Тенденции при якетата за есента

Есента вече от няколко седмици е тук и виждаме какви са новите тенденции в света на модата и красотата. През сезона става по-хладно и вече редовно ще залагаме на връхни дрехи. Кои са най-модерните яктета за есента? Вижте тенденциите, според британския "Cosmopolitan".

Велурено яке

Освен на велурени обувки, през есента често можем да залагаме и на велурено яке. То стои много луксозно, прави ви елегантни и веднага се забелязва. Неутралните цветове - кафяво, черно, тъмносиньо, маслинено зелено са най-подходящи и с тях няма да сбъркате.

Дънково яке

Вечна класика! През есента и пролетта редовно носим дънкови якета. И през тази есен те са на почит. Но има една особеност - модерни са не изчистените и семпли модели, а отличаващите се дънкови якета. Това значи, че може те да са с бижута, камъчета, брокат, лъскави елементи, стикери, в много тъмен нюанс на синьото, с интересна и голяма яка и т.н.

Бомбър яке

В началото на есента и по-слънчеви дни може да ви е топло с него, но за разгара и края на есента бомбър якето ще ни е първи приятел. Това са ежедневни якета, които стоят спортно и са по-широки. Едновременно небрежни, но и стилни. Удобни са и се комбинират перфектно с всичко - дънки, тениски, суичери, поли, рокли, туники. Колкото по-намачкано и с набрани елементи е якето, толкова по-добре.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net