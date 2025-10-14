IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Любовната история на Джейсън Стейтъм и Роузи Хънтингтън-Уайтли

След 16 години по-късно и две деца, те са едно от най-красивите и силни семейства в Холивуд

14.10.2025 | 04:39 ч. 11
Снимка: Getty Images

Той е звезда в хитове като „Транспортер“, „Бързи и яростни“ и „Непобедимите“

Един от най-влиятелните екшън актьори, филмите му печелят над 8,5 милиарда долара в световен мащаб

Кариерата му започва като модел на брандове като Tommy Hilfiger и Levi's, а днес печели по 10-20 милиона долара за всяко свое участие на големия екран

Тя е един от най-влиятелните супермодели

Актриса, „ангел“ на Victoria’s Secret и успешна бизнесдама

Майка на две деца и истински пример за вдъхновяваща силна жена

