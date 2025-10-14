Заради стара вражда: Четирима си спретнаха бой на центъра на луковитско село

Четирима мъже са пострадали при сбиване между две фамилии в луковитското село Ъглен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

В полицията в Луковит сигнал за сбиването е получен в късния следобед в понеделник. В хода на работата органите на реда са установили, че се е възобновил съществуващ конфликт между две фамилии от селото. Участници, от една страна, са били 49-годишен мъж и синът му – на 28 г., а от другата – двама братя – на 38 и 26 г.

Четиримата се сбили на площада в с. Ъглен. Разменяли си взаимно удари, в резултат на което с наранявания са всички. По-тежко е пострадал най-възрастният мъж, който е откаран за лечение в плевенска болница.

Двамата братя са били задържани за срок до 24 часа. В Районното управление на МВР в Луковит е образувано досъдебно производство и работата по изясняване на всички обстоятелства по случая продължава.