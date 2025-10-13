Ървинг Азоф: Тейлър Суифт е "Бийтълс" на нашето поколение

В скорошно интервю за Bloomberg Screentime в Лос Анджелис бившият изпълнителен директор на Ticketmaster Ървинг Азоф предизвика вълна от реакции, след като заяви, че Тейлър Суифт е „Бийтълс“ на нашето време". Според него световната поп икона е оформила новата ера на турнетата и е доказала, че живите концерти остават най-сигурният и доходоносен път за артистите.

„Тейлър Суифт е нашите "Бийтълс“, каза Азоф, като допълни, че подобна слава днес може да постигне и Харри Стайлс: „Не го казвам само защото синът ми — Джефри Азоф — е негов мениджър, но вярвам, че този път може да стане още по-голям и успешен.“

Той подчерта и колосалния успех на "Eras Tour" — най-доходоносното турне в историята, донесло над два милиарда долара от повече от 140 концерта по света.

Но думите му срещнаха скептицизъм и остра реакция онлайн. Мнозина фенове сметнаха сравнението с "Бийтълс" за пресилено.

„Не, тя е твоят доход“, написа един потребител, намеквайки за тясната връзка между финансовия интерес и хвалбите.

Други настояха, че Суифт трябва да бъде възприемана сама за себе си: „Защо всеки успешен артист трябва да бъде сравняван с някой преди него? Тейлър Суифт е Тейлър Суифт.“

Имаше и такива, които не оспориха мащаба на успеха ѝ, но подчертаха, че легендарният статут на "Бийтълс" е трудно достижим.

„Тя е най-добрата, но все пак не е "Бийтълс". Това не е честно твърдение от страна на Ървинг. Нещо, което просто пълни банковата ти сметка, не може да бъде сравнявано с "Бийтълс“, гласи още един коментар.

Не липсваха и по-умерени мнения.

„Ървинг Азоф да нарече Тейлър Суифт "нашите "Бийтълс" е дръзко, но тя пренаписва правилата на музиката, докато всички останали още се опитват да я настигнат“, смята фен. Друг добавя: „Да сравняваш Тейлър Суифт с Бийтълс е смела позиция. Тя определено има фен база, но нека не забравяме, че още има път да извърви, преди да достигне статута на легенда.“