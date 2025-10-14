Тръмп и Си предизвикват нов конфликт, световната икономика е изложена на риск

Последният сблъсък „око за око“ между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин стигна до патова ситуация в понеделник, като двете страни заявиха, че топката вече е в полето на другата, пише Bloomberg.

След като Тръмп сигнализира за отвореност към сключване на сделка с Пекин, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в неделя, че резултатът „ще зависи от това как ще реагират китайците“. Часове по-късно китайското външно министерство ясно заяви, че Пекин ще се вдъхнови от следващите стъпки на Вашингтон, след като вече предприе действия, които възприе като ответни мерки.

„Ако САЩ продължат по грешния си курс, Китай твърдо ще предприеме необходимите мерки, за да защити своите законни права и интереси“, заяви говорителят на Министерството на външните работи Лин Джиен на редовен брифинг в Пекин. Китайските власти все още не са отговорили на заплахата на Тръмп да наложат 100% тарифи върху последните си ограничения върху редкоземните елементи, като тези тарифи не са официално записани в политиката.

Китайските пазари показаха устойчивост на сътресенията. Индексът CSI 300 за акции на континента, който приключи в понеделник, се понижи само с 0,5%, което предполага, че инвеститорите възприемат подновеното напрежение като стратегическа позиция. Фючърсите показват , че американските акции също са на път да възстановят част от загубите от разпродажбите в петък, след като Тръмп смекчи тона си.

Анализатори, включително от Nomura Holdings, заявиха, че залогът на най-големите икономики в света е твърде голям, за да отменят срещата на лидерите този месец в Южна Корея. Подчертавайки това, Тръмп вече намекна за отстъпление, заявявайки, че не иска да навреди на Китай, докато китайски представители заявиха, че може да има „изключения“ от техните мащабни ограничения върху редкоземните елементи, за да се улесни търговията.

Въпросът сега е коя страна мига първа.

Макар че е трудно да се прецени кой точно има по-голямо влияние, пределно ясно е, че експортният сектор на Китай може да издържи на американските тарифи от около 50%, каза Кристофър Бедор, заместник-директор на изследванията за Китай в Gavekal Dragonomics.

„Пекин наистина се интересува дали тарифите ще надхвърлят 100%, но докато този сценарий не се материализира, тарифите са с по-малък приоритет“, добави той. „Действията, свързани с редкоземните елементи, целят да извлекат отстъпки от САЩ по отношение на контрола върху износа на технологии, но също така не е в интерес на нито една от страните да провали напълно преговорите.“

Данните за търговията в понеделник показаха, че доставките на Китай в чужбина нарастват с най-бързите си темпове от шест месеца насам, което притъпява въздействието на евентуално повишаване на тарифите от САЩ. Тръмп разполага с други инструменти, за да нанесе вреда: Той вече заплаши да осуети достъпа на Пекин до части за самолети и да спре продажбата на критичен софтуер на Китай.

Преговарящите от двете страни ще се срещнат през следващите седмици във Франкфурт за разговори, насочени към удължаване на 90-дневно примирие, което изтича в началото на ноември. Тези разговори вероятно ще положат основите за отстъпки за разрешаване на последното изостряне на напрежението.

В крайна сметка Китай вярва, че има превес, каза Джоузеф Грегъри Махони, професор по международни отношения в Източнокитайския педагогически университет в Шанхай.

„Китай е уверен, че е по-добре позициониран от САЩ да поеме евентуални сътресения от търговската война“, каза той. „Тръмп се нуждае от сделка преди празничното пазаруване и може би дори преди Върховният съд да се произнесе срещу него“, добави той, визирайки предстоящото решение дали тарифите му са законни.

Когато търговското примирие между САЩ и Китай се разпадна през май, след като Вашингтон предприе нови стъпки срещу китайския национален лидер в производството на чипове Huawei Technologies Co., Пекин наложи блокада на своите редкоземни магнити, критично важни за производството на всичко - от мобилни телефони до ракети. Тръмп отговори, като отстъпи по някои от контрола върху износа, което отбеляза сеизмична промяна в подхода на Вашингтон.

Ако САЩ не направят подобни отстъпки в този кръг, тогава Си Цзинпин би могъл отново да затрудни потока от редкоземни елементи към САЩ, като забави системата за одобрение на лицензи, която наложи по-рано тази година. Отмяната на ограниченията, наложени от САЩ по причини, свързани с националната сигурност, вероятно ще се сблъска със съпротивата на китайските „ястреби“ във Вашингтон, които – макар и не толкова видни, колкото по време на първия мандат на Тръмп – все още настояват за по-твърда линия спрямо Пекин.

Към стимула за продължаване на преговорите се добавя и фактът, че лидерът на републиканците е подложен на натиск от фермери в ключови щати с право на глас да намери пазари за американска соя, които Пекин няма да купува. Междувременно, загубата на сделка, договорена преди това с екипа на Си, за запазване на онлайн приложението TikTok в САЩ, би попречила на способността му да се свързва с избирателите на платформата преди междинните избори през 2026 г.

Рамката на Си Дзинпин за контрол на редкоземните елементи – която се прилага дори за доставки от чуждестранни фирми в чужбина, съгласно най-новите правила – отразява мерките, които Вашингтон от години прилага по отношение на своите авангардни полупроводници. Докато Китай някога осъждаше тези тактики като „юрисдикция с дълга ръка“, сега изглежда, че играе със САЩ в тяхната собствена игра.

„Пекин може би също така възприема някои от характерните за Тръмп тактики за водене на преговори“, каза Тинг Лу , главен икономист за Китай в Nomura. Това включва „екстремни начални оферти, използване на лостове и слабости на опонентите, както и правдоподобни заплахи за отказ“.

Ву Синбо , директор на Центъра за американски изследвания към университета Фудан в Шанхай, заяви, че САЩ ще трябва да намалят действията, предприети след телефонния разговор между Тръмп и Си миналия месец, за да проведат първата си среща от 2019 г.

През последните седмици САЩ придвижиха краен срок за налагане на пристанищни такси в САЩ на китайски кораби и премахнаха дерогация от ерата на Байдън, позволяваща на някои от най-големите производители на чипове в света да продължат дейността си в Китай.