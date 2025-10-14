IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дженифър Анистън водила 20-годишна борба да забременее

Звездата за първи път коментира критиките, че не е искала дете, защото е „егоистична работохоличка“

14.10.2025 | 05:29 ч. 3
Снимка: Getty Images

Дженифър Анистън разкри, че е водила 20-годишна тайна битка, за да има бебе. 56-годишната икона от сериала „Приятели“ даде рядко интервю за ноемврийския брой на Harper's Bazaar UK.

Актрисата говори за фалшивия наратив, че не е искала да става майка, защото е „егоистичен работохолик“.

Анистън казва: „Никой не знае моята история или през какво съм преминала през последните 20 години, опитвайки се да създам семейство, защото не излизам и не разказвам за медицинските си проблеми.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

