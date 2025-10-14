От възхищение до унижение: Танкът-робот Уран-9 на Путин се повреди преди да влезе в бой

Безпилотната бойна наземна машина Уран-9 – някога представена от руската отбранителна индустрия като флагмански „роботизиран танк“ – не успя да постигне обещаните бойни характеристики и не е била разположена в Украйна въпреки годините публичност и твърдения за серийно производство, според Defence Blog на 13 октомври.

Платформата, произведена под шапката на Ростех и представена с голяма помпозност през 2016 г., беше приета на въоръжение през 2019 г., дори след като по време на по-ранни бойни изпитания в Сирия бяха документирани значителни недостатъци.

Технически подробности:

30 мм оръдие (2А72);

7,62 мм коаксиален;

ПТУР (9М120-1 Атака);

Ракети (огнемёт Шмел или Стрела)

Телеоперация: ограничени автономни възможности при загуба на сигнал;

Известно ограничена способност за откриване, идентифициране и ангажиране на вражески сили без ръчно човешко насочване;

Тегло: 12 тона; Дължина: 5 метра;

35 км/ч по магистрали, 24 км/ч извън пътя;

Защита от осколки от снаряди и стрелково оръжие;

Термични и електрооптични мерници и детектори.

Първоначалните изпитания доведоха до необичайно откровени оценки от руската отбранителна институция. Представяйки констатациите на 3-ти Централен изследователски институт на Министерството на отбраната на конференция през 2018 г. в Санкт Петербург, старши изследовател Андрей Анисимов заяви, че Уран-9 „не е способен да изпълнява възложените задачи“, позовавайки се на многократна загуба на контрол, силно ограничен ефективен обхват на управление в градски терен и оръжия, които не могат да бъдат стреляни в движение.

Външните оценки бяха също толкова критични. В преглед на руските програми за безпилотни ракети (UGV), анализът на BAE Systems отбелязва, че Уран-9 е „ненадежден“, добавяйки, че неговите термични и електрооптични сензори „са били безполезни, докато Уран-9 се е движил поради липса на стабилизация“, със „значителни забавяния“ при изпълнение на команди за огън – недостатъци, които правят системата неефективна в динамичен бой.

Въпреки експортния маркетинг към партньори в Близкия изток и Азия, превозното средство не е осигурило видима опора в чужбина. Военното ръководство на Мианмар наблюдава демонстрации на системата в Русия в продължение на няколко години, докато двете страни задълбочават отбранителните си връзки, но не е последвал публичен договор за Уран-9.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. не е имало потвърдено бойно използване на Уран-9. Вместо това руските подразделения разчитат на импровизирани, сглобени в работилници наземни роботи за нишови роли, което подчертава разликата между държавно насърчаваната програма и практическите полеви възможности.

Defence Blog характеризира усилията за Уран-9 – финансирани в продължение на много години – като скъп символ на прекалено многото обещания и недостатъчното изпълнение, както и като предупредителен казус за ограниченията на руската наземна бойна роботика.

По-рано беше съобщено, че Украйна е въвела ново звено от бойно способни роботизирани наземни системи със своята 3-та щурмова бригада.