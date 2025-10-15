Венера навлиза във Везни - 4 зодии започват да обичат живота отново

На 13 октомври 2025 г. Венера навлезе във Везни, красива енергия, която помага на четири зодиакални знака да започнат да обичат живота отново. Венера във Везни ни кара да правим стъпки и ни носи възможности за работа в мрежа. Тази великолепна енергия е точно това, от което се нуждаем след изминалия сезон на затъмнения, тъй като ни помага да поправим взаимоотношенията си и да очакваме с нетърпение промените, които продължават да се случват.

Кардиналната енергия е идеална за започване на нещо ново или завършване на текущ проект. С Марс в Скорпион имаме достатъчно гориво, за да свършим работата без отлагане. Тези две планети в домицила си, където са най-силни, носят много положителна енергия на колектива, тъй като ще работят в наша полза, стига да се трудим.

Венера ще направи аспект с Уран и Плутон, което ще разшири допълнително темите за работа в мрежа и романтика. Докато Венера е във Везни до 7 ноември 2025 г., е подходящ момент да се освободим от всякакви емоционални тежести и да открием собствената си сила. Сезонът на Везни ни подтиква да се борим за себе си, като Марс ни дава енергията да го направим. И сега, когато Венера е във Везни, любовта ще бъде основен инструмент за нашето непрекъснато разширяване и еволюция.

А ето и кои 4 зодии най-накрая започват да обичат живота отново след 13 октомври:

Везни

Везни, Венера във вашия знак ще донесе триумфална енергия, която ще ви помогне най-накрая да започнете да обичате живота отново. От 13 октомври до 6 ноември ще се свържете с тези, които обичате, тъй като Венера представя в перспектива взаимоотношенията, които са ви трансформирали, и ценността на това да бъдеш независим.

По време на този транзит вашата работна етика ще бъде подчертана. Можете да развиете здрава нова основа с прозренията, които сте придобили през сезона на Дева. Тъй като това е кардинална енергия, ще се насладите на упоритата работа, която трябва да вършите в този момент, защото Марс в Скорпион ще ви насочи към успех.

Тази венерианска енергия ще ви помогне да се научите да приемате и да показвате любов към себе си безусловно. Вашата система за подкрепа излиза на преден план и другите ще бъдат по-възприемчиви към вашите нужди през този период. В същото време Венера може също да засили личната ви сила, като ви помогне да бъдете по-безстрашни. Преминаването от миналото също ще бъде свързано с този транзит, тъй като сте готови да започнете начисто.

Венера във вашия знак ви помага да разширите социалния си кръг и другите ще бъдат очаровани от вас. Това е вашият момент да бъдете в светлината на прожекторите и да позволите на другите да видят как блести вашата увереност.

