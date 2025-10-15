Поредното поприще: Кайли става и певица

Кайли Дженър официално влиза в музикалната сцена – риалити звездата и основателка на Kylie Cosmetics е гласът зад новия сингъл на Terror Jr, озаглавен „Fourth Strike“. Парчето е директно продължение на „Three Strikes“, песен, която преди близо десетилетие беше използвана в реклама за първите гланцове за устни на Kylie Cosmetics.

За да отбележат този юбилей, Дженър се включва във „Fourth Strike“, като изпява и дори рапира малък откъс в края на песента.

Новият сингъл звучи и в реклама за Kylie Cosmetics, която отново залага на тюркоазената естетика на „King Kylie“ – бунтарското алтер его, което Дженър създаде още през 2014 г., точно когато започва да обмисля старта на собствената си козметична марка. През уикенда тя обяви, че ще върне на пазара част от най-популярните си продукти от онова време под новото лого „King Kylie“.

В рекламата Кайли демонстрира актьорските си умения, като влиза в ролята на освободена от затвора „затворничка“. На изхода я чака майка ѝ, Крис Дженър, с черен кабриолет, и двете заедно отпрашват към залеза.

„Тази "King Kylie Collection" е точно за вас. Вие сте причината най-големите ми козметични мечти да станат реалност и нямаше да съм тук 10 години по-късно без вашата подкрепа“, написа Дженър в Instagram.

Групата Terror Jr се състои от певицата Лиса Витале и Дейвид „Кампа“ Бенджамин Сингър-Вайн (Феликс Сноу напусна през 2017 година). Дебютното им парче беше именно „Three Strikes“, премиерно представено в клипа за гланцовете на Kylie Cosmetics. Тогава около бандата имаше мистерия – без лица, без имена, а мнозина вярваха, че самата Кайли е вокалистката. Тя отрече слуховете чрез Snapchat, а по-късно, с излизането на дебютното им EP (Extended Play) „Bop City“ (2016 г.), членовете на проекта разкриха истинските си личности.

Феновете ще виждат още от творческите амбиции на Кайли и в предстоящия филм на Чарли ХСХ (Charli XCX) – „The Moment“ (A24). Режисиран е от Айдън Замири, като лентата включва Дженър редом до самата Чарли, Александър Скарсгард, Рейчъл Сенът и други.