7 начина да спортувате навън през есента

Есента предлага едни от най-добрите условия за упражнения на открито: по-хладен въздух, по-ниска влажност и красива природа. Но тя също така поставя и някои предизвикателства – по-ранни залези, променливо време и изкушението да останете сгушени на дивана. За да останете активни и да се насладите на сезона е полезно да адаптирате рутината си.

Защо есента е чудесно време да бъдете активни на открито?

По-комфортни температури – по-малко вероятно е да прегреете, така че можете да се натоварите по-усилено.

Естествена мотивация и пейзаж – свеж въздух и цветна растителност правят тренировкитепо-приятни.

По-малко тълпи – много места за фитнес на открито са по-тихи през есента, така че имате повече място за себе си.

Подобрено психично здраве – престоят навън, дишането на чист въздух и наслаждаването на природата бори сезонния спад в настроението, констатира Клиника Кливланд.

Въпреки това, за да останете последователни и в безопасност, ще трябва да промените начина си на мислене, екипировката и планирането.

