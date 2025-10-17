IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Синер отново се разправи с Джокович и е на финал с Алкарас

Италианецът вече води с 6:4 успеха над 38-годишния Ноле

17.10.2025 | 08:20 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Яник Синер записа нова победа над Новак Джокович. Това стана в полуфиналите на демонстративната надпревара "Шлема на шестимата крале" в Рияд, Саудитска Арабия. Италианецът надви сърбина след 6:4, 6:2 за час и 3 минути на Централния корт.

В първия сет вторият в света бе 85 % ефективен на първи начален удар, 75 % на втори и проби веднъж. Втората част той спечели 75 % от точките на първо подаване, 89 % на второ и направи два пробива.

В официалната статистика, в която не влиза днешният двубой, южнотиролецът води с 6:4 успеха над 38-годишния Ноле.

На финала Синер ще играе срещу Карлос Алкарас. По-рано днес испанецът отстрани Тейлър Фриц.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

синер джокович финал алкарас
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem