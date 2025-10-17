Синер отново се разправи с Джокович и е на финал с Алкарас

Яник Синер записа нова победа над Новак Джокович. Това стана в полуфиналите на демонстративната надпревара "Шлема на шестимата крале" в Рияд, Саудитска Арабия. Италианецът надви сърбина след 6:4, 6:2 за час и 3 минути на Централния корт.

В първия сет вторият в света бе 85 % ефективен на първи начален удар, 75 % на втори и проби веднъж. Втората част той спечели 75 % от точките на първо подаване, 89 % на второ и направи два пробива.

В официалната статистика, в която не влиза днешният двубой, южнотиролецът води с 6:4 успеха над 38-годишния Ноле.

На финала Синер ще играе срещу Карлос Алкарас. По-рано днес испанецът отстрани Тейлър Фриц.