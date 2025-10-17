IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Брижит Бардо е в болница, състоянието й е тежко

Легендата на френското кино е претърпяла операция

17.10.2025 | 07:50 ч. 2
Снимка БГНЕС

Легендата на френското кино и ревностна активистка за правата на животните Брижит Бардо е постъпила в болница със сериозни здаровословни проблеми. Тя е трябвало да напусне своя дом в Сен Тропе, за да бъде хоспитализирана в Тулон, пише Nice Matin.

Според информация на вестика, Брижит Бардо е в частната болница "Сен Жан“. Там тя е претърпяла "хирургична интервенция във връзка с тежко заболяване“, което не се уточнява.

Състоянието й се оценява като тревожно.

Брижит Бардо  след няколко дни, но състоянието й остава тревожно.

Брижит Бардо е на 91 години. Истинска легенда на седмото изкуство, символ на своето време, тя има в актива си около 45 филма и над 70 песни, въпреки че рано се отказа - бе едва 20 години в активния шоу бизнес.

От 1973 г. тя се посвещава на фондацията си за защита правата на животните. През септември стартира мащабна кампания в подкрепа на осиновяването.

Преди няколко седмици тя издаде и книгата си BBcédaire, която наподобява дневник и е написана между 2020 и 2025 г. 

