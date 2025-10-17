Карлос Насар отсече: Със Стефан Ботев аз договор няма да подпиша

Световният шампион във вдигането на тежести – Карлос Насар, призна, че не може да разчита на родната федерация. Той е много разочарован от настоящия президент Стефан Ботев, който „не може да създаде правилен процес на работа“.

Според Насар „щангите няма да видят бели дни“ със Стефан Ботев начело.

„Няма как да ме изкушат. Макар че виждаш с нашата федерация какво се случва. Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. И така. В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение – аз и нямам намерение.

Пък и докато той е президент на нашата федерация, щангите няма да видят бели дни. Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях.

Защото в крайна сметка ние имаме една глоба от 1 милион, която вече от колко време той не може да я плати. Ами, с цялото ми уважение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно!

Той не може да бъде ръководител на тази федерация. Първо, че няма желанието федерацията да расте и няма визията. Второ, че и да има желанието, той няма възможността, той не може да го направи. И по хиляди ред причини. Надявам се поне да не ми спира правата. Не искам да ми помага, но поне не искам да ми пречи“, каза Насар. /Фокус