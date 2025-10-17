Чарли Шийн: Сексът с мъже ме нарежда до актьори като Марлон Брандо и Ричард Прайър

Чарли Шийн пак хвърли бомба – този път призна, че е имал секс с мъже, за да сложи край на слуховете и изнудванията, които са го преследвали години наред.

В ново интервю актьорът каза, че му е писнало да се крие и е осъзнал, че да признаеш, че си бил с мъже, въобще не е толкова страшно. Даже напротив – поставя го в една лига с икони като Ричард Прайър и Марлон Брандо, които открито са говорили за своята бисексуалност.

„Не е лоша компания“, пошегува се Шийн пред The Times of London, преди да стане сериозен за това какво е било да живее в постоянен страх – кой ще звънне, кой ще почука на вратата, и че все не е бил напълно честен със себе си.

Той призна, че най-голямото неизвестно е било какво ще стане, ако истината наистина излезе наяве. Именно затова в последния си документален филм за Netflix и в мемоарите си за първи път открито разкрива, че след години, в които е бил известен със своите връзки с жени, е започнал да спи и с мъже.

По думите му признанието е било освобождаващо. Всичко тръгнало още по времето, когато е бил тежко в плен на наркотиците – особено през „крек“ периода си, пише TMZ.