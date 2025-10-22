IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Адел продължава да отслабва

Пак удиви с визия

22.10.2025 | 22:28 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Адел се появи на публично събитие за първи път от няколко месеца насам и предизвика фурор с външния си вид. През миналата есен 37-годишната певица каза, че ще си вземе дълга почивка от музиката и отсъстваше от светлините на прожекторите доста време.

Но в неделя тя се появи на Гран При на САЩ в Остин, Тексас. Адел се снима с автомобилни състезатели и кадрите обиколиха социалните мрежи.

Звездата позира по черна риза и черен панталон. Тя е с пусната коса и носи слънчеви очила като диадема. Веднага се забелязва стройната ѝ фигура. Феновете смятат, че изпълнителката е свалила още килограми.

Тя събра много комплименти за визията си.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Адел фигура отслабване
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem