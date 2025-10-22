Адел продължава да отслабва

Адел се появи на публично събитие за първи път от няколко месеца насам и предизвика фурор с външния си вид. През миналата есен 37-годишната певица каза, че ще си вземе дълга почивка от музиката и отсъстваше от светлините на прожекторите доста време.

Но в неделя тя се появи на Гран При на САЩ в Остин, Тексас. Адел се снима с автомобилни състезатели и кадрите обиколиха социалните мрежи.

Звездата позира по черна риза и черен панталон. Тя е с пусната коса и носи слънчеви очила като диадема. Веднага се забелязва стройната ѝ фигура. Феновете смятат, че изпълнителката е свалила още килограми.

Тя събра много комплименти за визията си.

