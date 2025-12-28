Как "Москвич"-ът се пребърна от обикновено возило в ретро икона

Спомняте ли си годините, в които да имаш лек автомобил "Москвич" беше не просто удобство, а и признак за добър финансов статут?

Днес возилото се превърна в емблематичен символ на една епоха.

Има автомобили, които не просто се движат по пътя - те се движат през времето. Сред тях безспорно място заема легендарният "Москвич" - символ на съветската инженерна мисъл и любим автомобил на поколения българи.

"Аз съм отраснал с тези коли, аз съм се учел на тези коли. Това е нашата история, която не трябва да се забравя", сподели инж. Георги Станчев пред телевизия Bulgaria ON AIR.

Той притежава няколко изрядно поддържани екземпляра от различни години, сред които и модели, произведени през 1971 и 1981 г.

Те са оборудвани с четирицилиндров бензинов двигател с обем 1.5 литра и мощност около 75 конски сили - достатъчно за времето си, за да осигури стабилно и плавно движение.

Интериорът, макар и семпъл, носи онзи характерен дух на 70-те и 80-те години – масивен волан, метални бутони и аромата на истинска механика.

Днес Станчев не просто пази автомобилите си – той ги поддържа в движение и ги показва на събития за ретро автомобили, като живо свидетелство за миналото.

За него "Москвич" е повече от хоби – това е мисия, да се запази една част от историята на автомобилостроенето.

Вижте повече в репортажа на Илиана Христова - Георгиева