Мъж на 72 години е пребит до смърт в дома си в с. Маломир

Побоят му е бил нанесен от 37-годишен

29.12.2025 | 13:12 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 72 години от ямболското село Маломир е починал след нанесен побой от 37-годишен негов съселянин. Сигналът е получен в полицията на 28 декември малко след 06:30 часа, съобщиха от МВР в Ямбол. 

Полицейският екип е открил възрастния мъж в безпомощно състояние в дома му. Транспортиран е от екип на Спешна медицинска помощ в ямболската болницата, където по-късно е починал.

Незабавно са започнати полицейски и процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата по случая. За съпричастност към деянието е задържан 37-годишен местен жител. В хода на разследването той е привлечен в качеството му на обвиняем за извършеното престъпление и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа. Разследването продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура – Ямбол, предаде БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Маломир побой Ямболско
