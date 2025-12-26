Русия се бори с разрастващия се незаконен пазар на изтекли лични данни

Русия се бори да обуздае разрастващия се незаконен пазар на изтекли лични данни, пише вестник "Гардиън", пояснявайки, че това е една "сенчеста екосистема", дълго време експлоатирана от разследващи журналисти, полиция и престъпни групировки.

Повече от десетилетие така нареченият руски пазар "Пробив" функционира като паралелна информационна икономика, изградена върху мрежа от корумпирани служители, пътна полиция, банкови служители и нископоставени служители по сигурността, готови да продадат достъп до ограничени правителствени или корпоративни бази данни. Въпреки че изтекли бази данни има навсякъде, мащабът и рутинната употреба на "Пробив" е уникално руски. Този пазар произлиза от дълбоко корумпираната държавна инфраструктура на страната и става незаменим както за тези, които се опитват да експлоатират системата, така и за тези, които се опитват да я разкрият.

Срещу скромна такса, понякога едва 10 долара, купувачите могат да получат номера на паспорти, домашни адреси, история на пътувания, регистрации на автомобили и вътрешни полицейски досиета.

В по-високия клас могат да бъдат закупени цели досиета на лица, включително метаданни за обаждания и движения.

"Пробив", чието използване остава спорно сред руските журналисти, е в основата на нашумели разследвания, включително проследяване на звеното за държавна сигурност ФСБ, стоящо зад отравянето на Алексей Навални, съобщава БНР.

Разследващият руски журналист Андрей Захаров, който наскоро публикува книга за "Пробив" заяви следното:

"Това е един от парадоксите на съвременна Русия: от една страна, тези услуги са незаконни и разчитат на изтекли данни, но от друга, те са далеч по-удобни за ежедневната полицейска работа от множеството официални ведомствени бази данни".

С навлизането на войната в Украйна в четвъртата си година обаче, Кремъл започна да гледа на "Пробив" по-малко като на толерирано удобство и повече като на заплаха.