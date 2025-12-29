Кои бяха най-големите звездни скандали през 2025 г.

2025 се превърна в една от най-бурните в света на шоубизнеса през последните години.

Скандали, шокиращи разкрития и неочаквани обрати белязаха живота на звездите, превръщайки се в повод за множество спекулации в медиите и социалните мрежи.

От обвиненията срещу Пи Диди, през делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли срещу Джъстин Балдони, през чисто голата Бианка Ченсори, до обществените и политически сътресения, свързани с най-новата звездна двойка – Кейти Пери и Джъстин Трюдо.

В края на 2025 г., събрахме на едно място най-обсъжданите скандали на 2025, които разтърсиха Холивуд, музикалната индустрия, политиката и света на модата и шоубизнеса.

Ето кои бяха най-големите скандали през 2025 г.

Пи Диди – най-големият скандал в музикалната индустрия

Един от най-разтърсващите скандали тази година е свързан с Пи Диди, който отново попадна в топновините заради нови обвинения, свидетелства и разследвания. През 2025 година се появиха още свидетели, които твърдят, че известният музикант е участвал в систематични злоупотреби, натиск и манипулации.

Скандалът придоби международни измерения, след като излязоха нови съдебни документи, а социалните мрежи бяха взривени от коментари на фенове и известни личности. Кариерата на Пи Диди, който беше звезда на R&B и хип-хоп сцената, се сгромоляса с гръм и трясък.

Федералният наказателен процес срещу Комбс започна на 5 май 2025 г. в Манхатън.

На 2 юли 2025 г. съдебните заседатели го признаха за виновен по две обвинения за трафик на хора с цел проституция.

На 3 октомври 2025 г. скандалният рапър бе осъден на над четири години затвор (50 месеца – четири години и два месеца) и глоба от 500 000 долара.

В момента Шон Комбс излежава присъдата си в нискоохраняваното федерално поправително заведение Форт Дикс в Ню Джърси, след като му беше отказана възможност за излизане под гаранция.

Ключовите думи „скандал Пи Диди“ и „обвинения срещу Пи Диди“, станаха едни от най-търсените в интернет през изминалите 12 месеца.

Очакваната дата на освобождаването му, която може да бъде променена при добро поведение, е насрочена за 4 юни 2028 г.

През 2025 г. бяха пуснати множество документални филми, посветени на скандала с обвиненията и кариерата на Диди, включително Diddy: The Making of a Bad Boy по Peacock от януари и Sean Combs: The Reckoning по Netflix, който излезе през декември.

