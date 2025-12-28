Украински семейства намират мир и втори дом в България

В духа на Коледа от УНИЦЕФ представиха изложба със семейства, избягали от войната в Украйна у нас, където намират не само подслон, но и помощ.

Своят втори дом в България намира украинката Анна, която от 4 години е тук заедно със семейството си. Казва, че у нас се чувства спокойно, далеч от бомбите и войната.

"Най-важното, е че моето дете има детство", сподели тя.

Институциите са помогнали за интеграцията

В изложбата участват украински деца и възрастни, които вече се развиват в България. Помощ за интеграцията са оказали и институциите.

"Изключително сме благодарни за това, че УНИЦЕФ осигури ресурса", отбеляза зам.-кметът на Стара Загора Надежда Чакърова.

"Много съм щастлива, че успяхме да видим как се извървяват стъпки в тази посока. Истинската интеграция преминава през образование, култура и социална подкрепа", каза зам.-кметът на Стара Загора Павлина Делчева.

За Анна и семейството ѝ България ще продължава да бъде място на закрила.

Вижте повече в репортажа на Аксения Мирчева и телевизия Bulgaria ON AIR