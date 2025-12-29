IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Първи напуснал: Левски се раздели с халфа Патрик Мислович

Двете страни са си стиснали ръцете по взаимно съгласие

29.12.2025 | 13:16 ч. Обновена: 29.12.2025 | 13:16 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Левски и Патрик Мислович прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие и така стана първият напуснал "сините" през този трансферен период.

Словашкият полузащитник се присъедини към Левски в началото на 2024 година. Със синята фланелка изигра 46 мача и отбеляза 2 гола.

"Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски изказват своята благодарност на Патрик Мислович за проявения професионализъм и всеотдайност със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", написаха в клуба.

По всяка вероятност Мислович ще се присъедини към закъсалия албански отбор Тирана.

левски патрик мислович
