Почина проф. Хараламби Паницидис, преподавател във Философския факултет на СУ

Почина проф. д-р Хараламби Паницидис, дългогодишен преподавател в Катедрата „История на философията“ във Философския факултет на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски", съобщиха от висшето училище.

Проф. Паницидис беше изключителен човек и учител със силно свободолюбив дух и много показателни сърдечни и добронамерени отношения с колегите, отбелязват от СУ. Той е роден на 3 декември 1953 г. и преподаваше в специалността „Философия“ от 1978 г.

Неговите изследователски интереси бяха в областта на социалната философия, история на философията, неомарксизма, философската антропология. А след издаването на неговата книга „Поетика на желанието“ (2003) това става една от основните му теми в различни интерпретативни полета.

Години наред той преподаваше задължителния курс „Нова философия (19-и век)“, „Руска философия“, както и „История на марксизма: основни направления“. Имаше продължителен и задълбочен интерес към връзката между философия, литература и история, което обогатяваше и неговото преподаване, и изследователската му дейност. Той имаше специален интерес също така към философията на Фридрих Ницше, Николай Хартман, Вилхелм Дилтай.

Проф. Паницидис е преводач от гръцки - и на философски, и на поетически творби, негови са преводите на „Физиогномика“ и „Атинската полития“ от Аристотел, а също и поезия на Константинос Кавафис.

От години той твореше и в областта на скулптурирането, дървопластиката и дърворезбата, като имаше няколко самостоятелни изложби. В произведенията му се съчетаваха едновременно абстрактните и изчистени форми, както и цветността и материалността на конкретните образи. Философията за него беше не само работа с понятия, но и въплъщение на специфичното за него образно-пластично мислене, както и сериозен обществен ангажимент, отбелязват от СУ.

Проф. Паницидис е бил заместник-председател на Българо-канадския център за научни изследвания (2008-2012), както и съосновател и член на редакцията на списание „Сократ” (2003-2004).

„Загубихме не само много важен преподавател и изследовател, но и човек, който беше подкрепа за много други със своята устойчивост и доброта. Той беше с изключително борбен дух, с огромна сила и сдържаност, а същевременно с ведра, приобщаваща и жизнена усмивка. Поклон пред светлата му памет“, се казва в съболезнованието от академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.