Тръмп посрещна Зеленски: Дипломатическите усилия за войната са в "последната фаза"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна са в своята "последна фаза", по време на разговора и обсъждането с президента Володимир Зеленски на нов мирен план.

"Мисля, че сме много близо, че се намираме в последната фаза на преговорите и ще видим какво ще произлезе. В противен случай това ще продължи дълго време", каза Тръмп, добавяйки, че няма краен срок за процеса.

Тръмп заяви, че руският лидер Владимир Путин, с когото е разговарял точно преди срещата си със Зеленски, е "много сериозен" по отношение на мира.

Той добави, че ще има „силно споразумение“ за гарантиране на сигурността на Украйна, в което ще участват и европейските страни.

Тръмп заяви още, че вярва, че както украинският лидер, така и руският държавен глава наистина искат мир, като приветства пристигналия в имението му в щата Флорида "смел украински лидер", предаде Асошиейтед прес.

"Двамата лидери искат това да приключи", заяви Тръмп в началото на срещата в Мар-а-Лаго. Както е известно, преди Зеленски да пристигне, Тръмп разговаря с Путин по телефона повече от час и планира да говори с него отново скоро след това.

Поздравявайки Зеленски, Тръмп каза за него: „Този ​​господин е работил много усилено и е много смел, а и неговият народ е много смел.“

Зеленски, застанал до Тръмп, заяви, че ще обсъдят териториалните отстъпки, които се приемат за червена линия за страната му. Той допълни, че неговият екип за преговорите и този на Тръмп „са обсъдили как да се движат стъпка по стъпка и да се доближат до мира“ и ще продължат да го правят на срещата.

Съветникът на Кремъл по външните работи Юрий Ушаков заяви по-рано днес, че телефонният разговор е бил иницииран от американска страна, продължил е повече от час и е бил „приятелски, доброжелателен и делови“. Ушаков допълни, че Тръмп и Путин са се съгласили да говорят отново скоро след срещата в Маями.

Зеленски, който пристигна в Маями сутринта, заяви, че двамата с Тръмп планират да обсъдят споразуменията за сигурност и икономиката. Той допълни, че ще повдигне „териториални въпроси“, тъй като Москва и Киев остават в ожесточен спор относно съдбата на източния украински регион Донбас, припомня БТА.