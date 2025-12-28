Костадинов брани хорото пред Морската градина във Варна

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов застана зад правото на варненци да играят хоро през уикенда на входа на морската градина. Според думите му кметът на Варна Благомир Коцев издал забрана на самоорганизираните хора да танцуват там. Самият Костадинов също тропнал хорце вчера пред погледа на полицаи.

"Еничарите от ППДБ обаче наистина са обявили джихад на българския народ и неговите традиции, култура и език. Оказа се, че и във Варна кметът на ППДБ, Благо Корумпето, е издал заповед за забрана на популярното съботно-неделно хоро, което самоорганизирали се ентусиасти от целия град играят през почивните дни на входа на Морската градина.

Еничарите наистина имат фанатична омраза към всичко българско. В София кметът от ППДБ Васко Ухото направи опит да забрани същата инициатива на площада пред Народния театър. Само че нито в София, нито във Варна им се получи. От Възраждане заявихме подкрепа за инициаторите на хората и вчера във Варна хорото си се състоя. Някой, неизвестно кой, беше пратил полиция, но тя не посмя да се намеси и стоя встрани от хората, докато танцуваха.

Включих се и аз, както и още десетки други българи - както специално дошли за хорото, така и случайно преминаващи. Беше хубаво, емоционално и зареждащо, и така ще продължава да бъде, защото хорото няма да бъде спряно или забранено! Нама да го допуснем!".