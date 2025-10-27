4 рецепти за супи, богати на протеин, които борят болести и вируси

Някои хора смятат, че супата трябва да се консумира само през студените зимни месеци, а други смятат, че супата е по-скоро предястие, отколкото основно ястие. Но за нас супата е ястие, което може да се приготвя през цялата година, особено след като можете да използвате различни видове сезонни зеленчуци.

Независимо дали приготвяте храна за седмицата или готвите за голяма компания, тези високопротеинови супи са успокояващи, засищащи и пълни с апетитни подправки и пресни билки. От месни рецепти до супи на растителна основа, този обзор от готварски съвети има по нещо за всеки на масата за вечеря.

Супа от леща, кейл и наденица

Снимка: iStock

Необходимо време: 40 минути

Порции: 4

Ето доказателство, че една обилна и апетитна супа не е нужно да престоява и да къкри с часове. Запържването на сладка италианска наденица с лук и чесън създава пикантна основа, върху която се допълват останалите съставки, и позволява съкратено време за готвене, за да се запази вкусът. Въпреки че 150 грама къдраво зеле може да изглеждат прекалено на пръв поглед, ще се изненадате колко бързо то се разтваря в бульона. Този зелен акцент поддържа супата свежа и добавя ярък цвят към всяка купа. Сервирайте с хрупкава багета, за да попиете и последната капка.

Необходими съставки:

450 грама сладка италианска наденица (салсича), без обвивки

160 грама нарязан лук

2 скилидки чесън, нарязани

950 мл пилешки бульон

400 грама червена леща, изплакната

1 консерва (800 грама) цели белени домати, отцедени

1 ч. л. сол

½ ч. л. черен пипер

150 грама листа от бейби кейл

Багета, за сервиране

Инструкции:

Печете наденицата в тенджера на средно силен огън, като бъркате често, докато месото се разпадне и започне да покафенява, около 4 минути. Добавете лука и чесъна и гответе, докато лукът омекне, а наденицата покафенее отвсякъде, още около 4 минути.

Добавете бульона, като бъркате и остъргвате, за да отделите всички покафенели парченца от дъното на тенджерата. Добавете лещата, доматите, солта и черния пипер и оставете да заври. Намалете котлона на средно слаб огън и оставете да къкри, докато лещата омекне, 20-25 минути.

Разбъркайте къдравото зеле и гответе, като бъркате непрекъснато, докато омекне, около 1 минута. Сервирайте с багета.

Хранителни стойности за 1 порция:

Калории: 421 kcal

Мазнини: 12 грама

Въглехидрати: 53 грама

Протеин: 28 грама

