Гледаме различно съдържание с EON FULL от Vivacom, на топ цени

Докато част от семейството гледа поредния мач на любимия футболен отбор и следи статистика на живо, останалите могат да изберат филм, сериал или концерт от разнообразните видео каталози на ЕON. Това е възможно с Офертата на сезона от Vivacom - с пакета EON FULL. Той идва на изключително атрактивната цена от 11,45 € | 22,40 лв. на месец за първите 9 месеца, а в него се включва и безплатен избор на един от спортните пакети - DiemaXtra или MAX Sport Plus - за целия срок на договора.

Качеството на картината е гарантирано от оптичната мрежа на Vivacom – с бърза скорост и стабилна връзка, независимо от атмосферните условия навън. Всеки клиент получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.

"С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича – без прекъсвания и без компромиси. Чрез нашата оптична мрежа и пакети EON осигуряваме високотехнологично решение за клиентите, които не правят компромис с качеството“, казва Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други.

Пакетът EON LIGHT също дава възможност за един безплатен премиум спортен пакет по избор - DiemaXtra или MAX Sport Plus, а EON PREMIUM включва и двата пакета.

Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.