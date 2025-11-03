Как да спрем косопада?

Косопадът при жените варира от временно, обратимо падане на косата до прогресивно изтъняване и оредяване, което в някои случаи изисква медицинско лечение. Косопадът е често срещан проблем при жените. И тъй като косата е обвързана с женската идентичност и самочувствие, дори умереното падане на косата може да бъде обезпокоително и стресово за всяка дама. Добрата новина е, че много от причините са познати и лечими. Някои промени в начина на живот и някои медицински стратегии могат да намалят или спрат по-нататъшния косопад, което ще върне женската ви самоувереност.

Какви могат да са причините за косопад или алопеция при жените?

Дифузен косопад или така нареченият телогенен косопад представлява внезапно падане на косата, простиращо се на определено място на скалпа. Възможно е образувалото се плешиво петно да се разпространи с времето, ако косопадът не бъде овладян. Често този вид косопад е предизвикан от стрес, някакво тежко заболяване, претърпяна операция, раждане, голяма и рязка загуба на тегло или тежка инфекция. Според клиника Майо обикновено състоянието е временно и често отшумява в рамките на месеци след отстраняване на причината.

Женски тип косопад или така наречената андрогенна алопеция е състояние, което представлява постепенно изтъняване на горната част на скалпа и разширяване на зоната на оплешивяване. Този вид алопеция е генетично обусловена и представлява реакция на космения фоликул към различни хормонални изменения. Тези хормонални промени могат да са свързани с дисбаланс в половите хормони, инсулина, хормоните на надбъбречните жлези. В повечето случаи състоянието е хронично, но може да бъде забавено или частично обърнато с лечение, пише PMC.

