Рибарска сензация в Турция: Хванаха 353-килограмова риба тон

Истинска сензация разтърси турското Черноморие. Рибари край град Дюздже извадиха гигантска риба тон с внушителното тегло от 353 килограма и дължина 2,5 метра.

Гигантският екземпляр е уловен в открито море край крайбрежния район Акчакоджа.

Заради размерите й тя е била транспортирана до град Самсун, където е изложена за продажба на рибния пазар в квартал Атакум и привлича огромен интерес сред местните жители, предава агенция Демирорен.

Случаят е още по-впечатляващ, тъй като само ден по-рано, от същите води, рибарите са извадили друга едра риба тон – с тегло 346 килограма и дължина 2,40 метра. Два поредни дни с подобни улови се смятат за изключително рядко явление в Черно море.

353-килограмовата риба тон е попаднала в мрежите на 12-членен рибарски екип, който с големи усилия е успял да я качи на лодката.

Поради огромната ѝ тежест, рибата е свалена на сушата с помощта на мотокар, а разфасоването ѝ ще бъде извършено на място.

„Хората не вярват на очите си. Някои деца мислят, че рибата е изкуствена. Спират, снимат, снимат се до нея. Мнозина казват, че за първи път в живота си виждат толкова голяма риба“, разказва рибарят Емин Каан Тунчер.

Гигантската риба тон се предлага на цена от 400 турски лири за килограм, което се равнява на около 15,49 лева или 7,93 евро за килограм. Така общата стойност на целия улов надхвърля 5 460 лева или близо 2 800 евро.