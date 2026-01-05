IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тайсън Фюри официално потвърди завръщането си

Бившият световен шампион е на 37 години

05.01.2026 | 08:45 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Тайсън Фюри официално потвърди завръщането си на ринга.

Циганският крал окачи ръкавиците за пореден път миналия януари, след втората си поредна загуба от Олександър Усик през декември 2024 г.

Но бившият двукратен шампион в тежка категория загатна за завръщане в края на годината, като изрева: „Кралят трябва да се върне на трона си.“

Звездата продължи с намеците и с няколко тренировъчни клипа.

И само четири дни след началото на новата година, той официално потвърди, че вече не е пенсиониран.

Заедно с тренировъчно монтажно видео, той написа в Instagram: „2026 е годината на Завръщането на мак (б.р.: Return of the Mack от Марк Морисън е класически химн за завръщане от 90-те години на миналия век).

Отсъствах известно време, но сега се върнах, на 37 години и все още удрям. Няма по-хубаво нещо за правене от това да удрям мъже в лицето и да ми плащат за това“.

Десетки последователи на Фюри бяха във възторг, когато видяха бившия носител на титлата на WBC да обявява завръщането си на ринга.

Един коментира видеото: „Най-великият тежка категория на това поколение след Усик.“ Друг каза: „Най-накрая! Хайде, Фюри!“ Друг добавя: „Да тръгваме.“

„Свирепият Фюри. Върховен рицар“, пише още един фен на боксьора.

