Празничният късмет обича смелите – завърти Xiaomi колелото и вземи една от 200 награди

05.01.2026 | 09:00 ч.
Празниците винаги носят обещанието за нещо повече – малко вълшебство, приповдигнато настроение, повече наздравици и срещи с любими хора, а защо не и онзи момент, в който късметът решава да бъде на твоя страна. И точно тук се включва Xiaomi със специалната си кампания, която тази зима превръща всяка покупка в шанс за истинска празнична изненада.

Потребителите могат да се включат до 15 януари, като всяка покупка на участващ продукт дава шанс за награда. Механиката е лесна и почти приказна – купуваш, регистрираш се и… завърташ колелото на късмета. А то е пълно с технологични изненади - над 200 продукта, които правят дома по-умен, а празниците по-спокойни.

От премиум телевизори за уютни семейни вечери, през интелигентни роботи за почистване, до стилни смарт аксесоари, подходящи за всеки вкус и възраст - именно това прави играта толкова забавна – не знаеш какво ще ти се падне, но знаеш, че каквото и да е, ще зарадва някого. Може да е перфектният подарък за теб, а защо не за родител, който ще оцени по-чистия дом, за приятел, който обича технологиите, или за любимия, който отдавна си мечтае за ново смарт устройство.

Сред най-атрактивните награди са 7 броя 65-инчови Xiaomi TV S Mini 2025, защото телевизорът често се превръща в естествен център на дома по Коледа – мястото, около което семейството споделя време, смях и традиции. 9 късметлии ще грабнат Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro – роботът, който ще поеме грижата за пода, докато ти украсяваш елхата, подготвяш трапезата или просто си даваш момент почивка - без шум, без усилие и без допълнителен стрес, така че празниците да започнат по-леко – още преди Коледната вечер.

Ако се чувстваш късметлия, те очакват още:

-     29 x Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L White EU – голям и практичен air fryer за здравословно готвене с минимално количество мазнина

-     56 x Xiaomi Smart Band 10 (Black) – стилна смарт гривна с функционалности за мониторинг на активност, сън и здраве, идеален аксесоар за по-активно ежедневие

-     15 x Xiaomi Smart Camera C700 EU – висококачествена домашна камера с отлична картина и нощно виждане, която осигурява спокойствие и наблюдение на дома

-     70 x Mi City Backpack – модерна, удобна и устойчива раница, идеална за ежедневие, училище или пътуване

-     5 x Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max - високопроизводителна вертикална прахосмукачка

Ето и лесните стъпки, с които можеш да се включиш:

- Купуваш участващ продукт  от оторизираната търговска мрежа  на Xiaomi между 8 декември и 15 януари.

- Регистрираш се за  участие на този линк: https://xiaomi-bulgaria.bg/promotion/  до 15 януари.

- Прилагаш снимка на  касовата бележка и верифицираш  закупения продукт чрез въвеждане  на IMEI номера му.

Няма чакане, няма сложни условия – резултатът е моментален, а емоцията напомня за онези детски коледни игри, в които изненадата е най-ценното.

В динамичните дни след Коледа понякога най-хубавите подаръци са именно непланираните. Един спечелен продукт може да реши дилемата „Какво да подаря?“, да създаде повод за спонтанна радост и да превърне обикновена покупка в празничен разказ, който се помни дълго.

Затова не отлагай дълго - ако търсиш нов смартфон или смарт продукт за подарък, сега е най-подходящият момент - избери устройство от Xiaomi, включи се в кампанията и дай шанс на коледния късмет да ти донесе един от над 200 подаръка!

 

