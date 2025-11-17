IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фестивал на авторския театър ще се проведе в София

Ще има и безплатно мини представление на 23 ноември

17.11.2025 | 14:27 ч. 0

В края на седмицата, от 21 до 23 ноември, в София ще се проведе Фестивалът на авторския театър (ФАТ). 

"Авторският театър може да бъде наречен театър на колектива - всички участници дават идеи, свои текстове. В авторския театър личното инвестиране е още повече. Процесът е  уникален и се получава много силно докосващ спектакъл. Драматурзите са в залата", каза артистичният директор на сдружение "Творци" Цвета Балийска в "България сутрин".

В повечето случаи тя е драматург и режисьор на авторски представления, но този път е влязла и от другата страна - като актриса в спектакъл.

"Откриваме с премиера на "Замъци в небето" на АТОМ театър, на 21 ноември от 19 часа. На 22.11, в събота, продължаваме с "Четирите споразумения" на театър "Драмеди", имаме премиера на датски артист, който ще представи негова интерпретация по Хамлет", разкри Балийска за Bulgaria ON AIR.

Тя съобщи, че Веселка Кунчева и Мариета Голомехова ще правят тридневен уъркшоп - "това е невероятен дар за всички артисти, сценографи и студенти". 

Ще има и безплатно мини представление на 23 ноември, точно преди професионалната дискусия.

Балийска подчерта, че това са спектакли за всички, ще има жестов превод и аудио описание.

Организаторите на ФАТ искат да върнат в театралните зали незрящите хора и тези с проблеми със слуха.

