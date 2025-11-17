IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 17-23 ноември

17.11.2025 | 19:45 ч. 0
Снимка: iStock/bokan76

Овен

Стремглави сте, спонтанни и понякога плашите половинката с прекомерната си емоционалност. Да изразите любовта си е прекрасно, но е във ваш интерес да се съобразите с темперамента на любимия/мата, особено ако той/тя е по-умерен/а от вас. Така ще предотвратите недоразумения, които може да ескалират с времето.

Телец

Динамичен и вълнуващ ще е предстоящият период. Наблюдавайте поведението на половинката може да промените някои свои намерения или даже решения. Може да осъзнаете, че собствените ви реакции са в основата на досадните спорове. Новата тактика ще задълбочи чувствата и ще спаси връзката ви.

Близнаци

Рутината и монотонността може да изпълнят обвързаните с копнеж за приключения. Помислете добре, преди да се поддадете на изкушението. Със сигурност ще предизвикате пристъпи на ревност, бурни спорове и дори заплахи за раздяла. Може би е добра идея да вкарате в действие въображението си и да се опитате да разнообразите ежедневието? От опит знаете, че „врабчето в ръката е по-ценно от орела в небето“.

