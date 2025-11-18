Крал Чарлз навърши 77 години в исторически замък

Крал Чарлз отпразнува рождения си ден по най-подходящия за кралска особа начин – в исторически замък.

Кралят бил посрещнат с овации – и специална празнична торта – докато празнувал заедно с кралица Камила в замъка Кифартфа в Южен Уелс в петък, 14 ноември.

Празнуването събрало членове на местната общност, включително няколко, свързани с патронажите на Чарлз и Камила, като например The King's Trust и Кралското дружество за остеопороза. Уелската комедийна актриса и писателка Рут Джоунс (която е съавтор на хита на ВВС „Гавин и Стейси“ заедно с Джеймс Кордън) и модният дизайнер Джулиън Макдоналд били сред забележителните участници, заедно с местни бизнеси като Cocos Coffee and Candles и Enaid Wellness.

Замъкът Кифартфа – построен през 1825 година и смятан за една от най-значимите исторически сгради на Уелс – сега служи като музей и художествена галерия. Забележителността в момента е в центъра на дългосрочни реставрационни усилия, насочени към запазване на наследството ѝ и разширяване на галериите и парка от 160 акра за бъдещите поколения.

След това, под погледа на кралица Камила и гостите на приема, Чарлз разрязал тортата си за рождения ден. След това излязъл, за да поздрави членовете на местната общност пред замъка.

