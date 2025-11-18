IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Таксиметров шофьор бере душа, след като бе намушкан с нож от клиент

Инцидентът е станал в Разградско

18.11.2025 | 11:32 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Таксиметров шофьор е с опасност за живота, след като е бил намушкан от клиент в Разградско. 33-годишен мъж от село Мортагоново е задържан за извършен от него опит за убийство, съобщиха от МВР.

Около 02.40 часа на 15 ноември на тел.112 е получен сигнал, че по пътя, близо до село Ушинци, ранен мъж е махал на коли да спрат.

Пристигналият на място полицейски екип установил 68-годишен мъж от село Радинград с прободни рани в областта на корема, гърдите и дясната предмишница. Той успял да обясни, че около 01.30 часа същата нощ карал клиент с таксито си към Мортагоново и бил намушкан от клиента с нож.

Той е приет в болницата в Разград като има опасност за живота. Полицията е установила нападателя - мъж на 33 години, криминално непроявен, който се оказал с порезни рани в областта на китките на ръцете.

Таксиметровият автомобил е открит на територията на село Мортагоново.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

разград мвр ранен
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem