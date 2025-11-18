Бившата на Трюдо коментира връзката му с Кейти Пери

Бившата съпруга на Джъстин Трюдо, Софи Грегъри, коментира новата връзка на политика. Канадецът е с певицата Кейти Пери от лятото.

50-годишната Софи и 53-годишният Трюдо са разделени от 2023 г. В подкаста "Arlene Is Alone" питат Грегъри как се справя с публичността около новата връзка на Джъстин с Кейти.

Софи отговаря, че е нормално да е афектирана.

"Ние сме човешки същества и нещата ни афектират. Нормално е. Как да реагираш на нещата е твое решение. Така че, аз избирам да опитвам да слушам музиката, а не шума. Много наясно съм, че много публични неща могат да са предизвикващи реакция. Да, ние сме хора. Какво да правя с това е мое решение. Жената, която искам да стана насред това, е мое решение. Това означава ли, че нямам емоции? Че не плача, че не крещя, че не се смея? Не. Особено, като съм супер чувствителна, нали? Но след това решението е мое - между емоциите и реакцията", отвърна Софи Грегъри.

