IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Като Коко Шанел – принцеса Шарлийн впечатли с шикозна визия

Вижте последните два шикозни тоалета на кралската особа

19.11.2025 | 21:22 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Принцеса Шарлийн от Монако беше една от най-рокендрол представителките на кралските особи в Европа, носеща кожени якета, дръзка визия и полуобръсната глава. Днес съпругата на принц Албер е възприела по-класически и традиционен стил, запазвайки изобретателен и модерен щрих, като добавя оригинални детайли към повечето си визии.

Пълен поглед към последния тоалет на принцеса Шарлийн

Преди няколко дни Шарлийн присъства на международния панаир на бижутата в Монте Карло, носейки визия, която Коко Шанел може би носила през 2025 г.: изтънчен, универсален и удобен ансамбъл, пълен с малки и бляскави елементи, които му придават уникален щрих. Визията е на френската модна къща Edward Achour и се състои от две части в черно и бяло.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

принцеса Шарлийн
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem