Като Коко Шанел – принцеса Шарлийн впечатли с шикозна визия

Принцеса Шарлийн от Монако беше една от най-рокендрол представителките на кралските особи в Европа, носеща кожени якета, дръзка визия и полуобръсната глава. Днес съпругата на принц Албер е възприела по-класически и традиционен стил, запазвайки изобретателен и модерен щрих, като добавя оригинални детайли към повечето си визии.

Пълен поглед към последния тоалет на принцеса Шарлийн

Преди няколко дни Шарлийн присъства на международния панаир на бижутата в Монте Карло, носейки визия, която Коко Шанел може би носила през 2025 г.: изтънчен, универсален и удобен ансамбъл, пълен с малки и бляскави елементи, които му придават уникален щрих. Визията е на френската модна къща Edward Achour и се състои от две части в черно и бяло.

Източник: Tialoto.bg