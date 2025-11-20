IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Монца поставят първия паметник на Васил Левски в Италия

В града живеят най-много българи след Милано

20.11.2025 | 08:16 ч. 17
Снимка БНР

Днес в италианският град Монца ще бъде поставен барелеф на Апостола на свободата Васил Левски. Иинициативата е на Генералното ни консулство в Милано и на генералния консул Ана Паскалева, както и на oбщина Карлово, която финансира проекта.

Барелефът на Апостола ще бъде поставен в град Монца на историческия площад „Сан Паоло“ и ще е първият негов паметникът в Италия. Дело е на скулптора Борис Борисов, известен със свои статуи на бележити българи в цялата страна, включително и на Васил Левски. 

Официалната церемония включва  институционални приветствия, поднасяне на венец от името на Генералното консулство на барелефа. Ще бъде благословен от отец Васил Василев и ще завърши с рецитал от стихотворения за Васил Левски. 

Изборът на Монца, известен в целият свят с пистата си за Ф1, се дължи на това, че градът е център на втората провинция в област Ломбардия след Милано по брой на български граждани. 

В комюникето на дипломатическата ни мисия, се посочва също, че градът  е един от основните административни центрове на региона с концентрирана българска общност в Италия и за това, барелефът не само ще припомня за значението на Васил Левски, но е и важен символ на историческите и културни връзки между Италия и България и на дипломатическите взаимоотношения от над 145 години. /БНР

