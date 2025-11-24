Седмичен любовен хороскоп за 24 - 30 ноември

В началото на седмицата Меркурий се „съединява“ с Венера, за да ни напомни, че сладките думи трябва да бъдат доказани в реалността. Ако кажем, че ще бъдем честни, бихме могли да споделим тайна. Въпреки че може да възникнат недоразумения, Сатурн, който става директен в Риби ни напомня да проверим отново всички предположения и да избягваме по-дълбоките проблеми.

Какво ви очаква според зодията може да прочетете в любовния ни хороскоп за 24 – 30 ноември.

Овен

Поверителността не означава да криете чувствата си, Овни. Когато обичате, най-ценното е да говорите открито за нуждите си и да създадете пространство, в което и другият се чувства достатъчно спокоен, за да споделя на същото ниво.

Планетарните влияния подкрепят именно такива фини разговори. Изказвайте мнението си спокойно и слушайте внимателно, без да реагирате защитно. Възможни са кратки моменти на ревност или стари емоции да напомнят за себе си. Позволете на добрия тон в комуникацията да ви води към по-дълбока романтика.

Телец

За представителите на зодията връзките ще изискват взаимност и добронамереност, дори когато още не сте официално заедно. Подходящ момент е да говорите за това как изглежда балансът за вас, като малките неща, като навици, споделяне на време и грижа. Желанието за повече близост нараства, но не е задължително да се изразява физически.

Помислете как животът ви се променя или би се променил в това партньорство. Къде сте готови на компромис и къде не? Най-важното е да оценявате еднакво нуждите и на двамата. Ако вече сте във връзка, ще имате желание да я преоткриете и да се отдавате повече на приятни мигове с любимия човек.

Близнаци

Скъпи Близнаци, малките жестове се превръщат в език на любовта през последната седмица на ноември. Ако обмисляте съвместно съжителство, обсъдете домашните въпроси и ритъма, който е удобен за двамата. Постепенно романтичният фокус се измества към партньорството, улеснявайки съвместните решения. Празнувайте малките победи, оценявайте малките жестове. Не спорете излишно, тъй като Меркурий е все още ретрограден.

