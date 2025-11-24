IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Меган Маркъл разкри как я е спечелил принц Хари в началото

Херцогинята блести в стилна фотосесия за новия брой на списание Harper's Bazaar

24.11.2025 | 12:57 ч. 1
Снимка: Getty Images

  • Меган Маркъл разкри „детската“ черта на принц Хари, с която той я е привлякъл в ранните години на връзката им
  • Рядко се случва Хари и Меган да говорят за онези интимни ранни дни в отношенията си, когато са се опознавали
  • Херцогинята на Съсекс дава ново интервю за последния брой на списание Harper's Bazaar, в което прави много откровения

Изминаха почти десет години, откакто принц Хари беше уреден на среща на сляпо с тогавашната актриса Меган Маркъл (през лятото на 2016-a), която сега е известна като херцогинята на Съсекс и от която Хари има две деца – шестгодишния принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет.

Двамата се ожениха през 2018 г., а решението им от 2020 г. да напуснат Обединеното кралство и да си изградят нов живот в Калифорния, шокира не само британците, но и целия свят. Едно обаче е сигурно – помежду им има голяма любов и подкрепа.

Меган Маркъл
Новини
