Ризата е една от онези дрехи, които никога няма да загубят своята актуалност. Тя може да бъде елегантна, небрежна, класическа или дори бунтарска – всичко зависи от кройката, материята и начина, по който я носим. Независимо от сезона или тенденциите, има няколко модела ризи, които винаги изглеждат стилно и са задължителни в гардероба на всяка жена (и мъж). Ето кои са петте ризи, които никога не излизат от мода:

Бялата класическа риза

Абсолютна икона на стила, която стои добре на всеки. Бялата риза е символ на чистота, увереност и елегантност. Може да се носи както в офиса (с панталон с висока талия или пола тип молив), така и в свободното време – с дънки и маратонки. Белите ризи от качествена памучна или ленена материя изглеждат безупречно години наред.

Съвет: Ако искате винаги да изглеждате спретнато, изгладете ризата добре и изберете правилния размер.

Дънкова риза

От 80-те години до днес дънковата риза си остава любимец на модните дизайнери. Тя носи непринуден шик и е чудесна както за ежедневието, така и като акцент върху рокля или тениска. Може да се носи разкопчана като леко яке или закопчана за по-структуриран вид.

Съчетайте я с: черен клин, кожен панталон или бяла пола за контраст.

