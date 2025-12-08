"Наполетано, или под нивото на очите" - пиеса за хората, които биват подминавани

Драматургът Яна Борисова е автор на пиесата "Наполетано, или под нивото на очите". Режисьор на спектакъла е Димитър Коцев-Шошо.

Актьорите Юлиан Вергов и Петър Антонов разказаха в студиото на "България сутрин" подробности за постановката.

Бездомните хора имат право на хубав живот

"Това е част от текста, в който се казва, че когато живееш на улицата, ти си под нивото на очите. Никой не те забелязва, ставаш невидим. Пиесата обръща внимание на проблем, над който не са достатъчно фокусирани светлините на прожекторите - бездомните хора, които биват подминавани. Може би живеят на улицата не по собствено желание. Често са високообразовани, познавам доста такива хора. Те също имат право на хубав живот", каза Вергов.

По думите му посланията на спектакъла са няколко.

"Мен и Пепо ни води посланието за жаждата за живот, че всеки човек е стойностен по свой начин. Би трябвало да си помагаме всички, започвайки с тези хора от улицата. Много е важно да казваш на тези, които обичаш, че ги обичаш. Много е важно да знаеш, че си обичан", подчерта Вергов за Bulgaria ON AIR.

Актьорът отбеляза, че в спектакъла има много хумор и моменти на смях през сълзи.

"Висш пилотаж в драматургията, писането и изграждането на образи. Два абсолютно съвършени образа, многопластови, с изключителна дълбочина и възможност в актьорски план за непрестанно надграждане и свобода. Много трудни образи. Силно се надявам, че това представление ще има дълъг живот, за да обогатяваме с Вергов тези образи", коментира Антонов.

Той подчерта, че е трудно да влезеш в образа на бездомник, но не клошар, а в същото време да си професор или наследник на голям бизнес. Според него екипът за постановката работи като един.

И двамата са категорични, че безусловно се доверяват на Яна Борисова.

"Тя е гениален автор. Един от изборите ѝ е да прави театър е да го прави с конкретни актьори. Пише за конкретния актьор. Да влезеш в света на един актьор е сериозен мотив", изтъкна Антонов, който се съгласи с Вергов, че това е най-добрата пиеса на Яна Борисова.

"За мен тя е прелюбопитен автор. Обичам да работя по текстове на Яна Борисова", призна Вергов.

Постановката ще се играе на 30 декември в "Theatro отсам канала".

Актьорите съобщиха, че предстои европейско турне.

"Много сме радостни и уплашени от това", споделиха двамата за финал на разговора.