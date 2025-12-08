IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Крал Чарлз Трети мисли, че това ще е последната му Коледа

Готви се за празниците

08.12.2025 | 14:48 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Крал Чарлз Трети се подготвя, че това може да бъде последната му Коледа. 77-годишният крал знае, че не е в най-доброто си здраве и живее ден за ден.

През февруари 2024 г. стана ясно, че той страда от раково заболяване, но така и не беше оповестено какво точно е то. Сега източник разкрива, че Чарлз вярва, че това ще е последният му празничен сезон. И е решен да го прекара по най-добрия начин.

"Чарлз прави дълга си приоритет, но той също е семеен мъж, който знае, че времето му е ценно. Той иска специална Коледа, в случай, че това е последната му", коментира източник на "Us Weekly".

Кралят планира да се присъедини към останалите кралски особи за традиционната им коледна разходка, да запише своята реч и да прекара остатъка от деня си със семейството.

Какво още ще направи той четете в teenproblem.net

