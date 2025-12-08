Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 8 – 14 декември 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Ще разполагате с благоприятни обстоятелства за стабилизиране на деловите контакти, особено тези със задгранични партньори и намиращи се в други градове. Ще се натъкнете на затруднения, ще има и изненади, но крайните резултати ще са удовлетворителни. Може да се наложи временно да спрете или да минимизирате работата по някои проекти, което няма да предизвика щети. Работейки върху сътрудничеството, всъщност ще подготвите условията за довършване на започнатото.

Телец

Отделете време за документите си. Подредете ги и ги класифицирайте. В края на годината може да ви потрябват и ако не намерите нещо, ще се ядосате. Справянето с лични проблеми ще е по-сложно от работата по професионалните задачи. Подхождайте с присъщото си спокойствие, ще стигнете до правилния вариант. Определянето на ежедневния ритъм ще зависи изцяло от вас. Не е изключено да се натъкнете на затруднения по време на пътуване. Подготвяйте старателно екипировката, проверявайте маршрута, трафика и метеорологичните условия.

Близнаци

Финансовото ви положение ще е леко нестабилно. Преценявайте разходите пестеливо, защото е много вероятно да не получите очакваните постъпления. Професионалните ангажименти ще са повече от обикновено, така че няма да разполагате с много време за развлечения. Втората половина на периода ще е подходяща за пътуване. В случай, че е възможно, организирайте ги тогава. Ще са свързани предимно с уреждане на семейни и битови въпроси.

Рак

Обстановката у дома ще е достатъчно спокойна и подходяща за провеждане на сложни разговори. Проявете инициатива, бихте могли да стигнете до подходящи решения на спорните въпроси. Контактите ще са интензивни. Интересните запознанства ще се случат основно по време на пътуване. При уреждане на сделки проучвайте внимателно юридическите условия, с които се налага да се съобразите. Взаимодействието с новите партньори ще се окаже надеждно и с тенденция за продължителност.

